Durante la conversación con el youtuber ChiquiWilo, el boxeador Jonathan Maicelo arremetió con todo contra el conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González.

En entrevista con el programa “Tú quieres show”, el “Rocky de los barracones” soltó la lengua contra el popular “Peluchín”, a quien tildó de “lacra” y “patán”.

“¿'Peluchín’ o Beto Ortiz?”, le hicieron escoger a Jonathan Maicelo. Ante ello, el boxeador sin dudarlo respondió: “Beto Ortiz pues, él es periodista, el otro ya tú sabes”.

“¿Has tenido algún problema con ‘Peluchín’?”, fue otra de las preguntas que respondió Maicelo durante la conversación con el famoso influencer.

“Lo que pasa es que no me gustan los chismosos. Me llega al chomp... la gente que le gusta hablar mal de las jermas (mujeres), y ese compadre es una lacra, le gusta quedarle mal a las mujeres, expresó Maicelo en un inicio.

“¿Tú sientes que ‘Peluchín’ habla mal de las mujeres?”, replicó el youtuber. “Las pocas veces que he visto cositas, reseñas de él, yo no veo televisión casi, pero sí veo noticieros y por ahí veo en mi Instagram o en Tik Tok y salen comentarios negativos de él a una mujer y esa huev*** me llega al chom***” agregó muy indignado.

“Hay varios hombres entre comillas, varios patanes que también le gusta tirarle mal a las jermas, sea hombre, cabro o lo que fueses, eso me llega al chom*** (...) Beto es periodista y el otro es una chismosa”, arremetió.

