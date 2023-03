Juliana Oxenford no se quedó callada y decidió responderle a cada uno de sus detractores, luego de la acalorada entrevista que tuvo con la congresista fujimorista Tania Ramírez, quien puso en tela de juicio el trabajo de su esposo y señaló que habría recibido beneficios por parte del Estado en plena pandemia.

En ese sentido, la periodista aclaró tajantemente diversos puntos sobre su familia. “ Yo digo y hago lo que me da la gana (...) A mí no me vas a decir inmoral, a mí no me vas a decir que soy una persona con falta de ética, porque no te lo voy a permitir” , comenzó diciendo.

“Si yo tengo que denunciar mañana a alguien de mi entorno cercano, lo voy a hacer. Nadie en mi entorno cercano, ni me esposo, ni mi padre, se benefician de manera ilegal”, agregó.

Juliana es tendencia en Twitter

Cabe señalar que tras la polémica entrevista entre Juliana y Tanía Ramirez el público estuvo atento a la programación de Oxenford, donde se ha pronunciado de manera firme.

En la red social Twitter, el nombre de Juliana ha estado presente en más de 50 mil tweets. Incluso, hasta los cibernautas decidieron compartir diversos memes sobre la situación.

TE PUEDE INTERESAR