Karla Tarazona afiló su lengua contra Giuliana Rengifo luego y su manager Liz Benítez, quien insultó a la conductora de Panamericana TV y maltrató al reportero de “D’ Mañana”.

La exmodelo se mostró indignada por la actitud de la trabajadora de la cumbiambera, quien se comportó como ‘chaleco’ de Rengifo y golpeó el brazo del reportero de Panamericana TV. “Cuando cambien de tarada, hablamos” , dijo la amiga de Giuliana Rengifo, supuestamente en respuesta a Karla.

“Yo tengo una pregunta, quién es la artista , ella o Giuliana (...) Me pareces una persona corriente, a la cual no le tengo por qué dar respeto, de verte como andas peleándote” , dijo la conductora de TV a la manager.

Giuliana Rengifo manda indirecta a Karla Tarazona

Giuliana Rengifo, por su parte, mandó una indirecta en sus redes sociales a Karla Tarazona, donde baila una salsa con una peculiar letra: “ Conmigo no te metas, a mi se me respeta. ¡Si quieres como yo!, yo te doy la receta”.

Karla Tarazona se comenzó a reír y lanzó un misil: “No creo que a acá, de las que estamos acá, nos gustaría ser como ella, ¿o a ti te gustaría?”

“Yo tomo las cosas de quien viene, yo lo he dicho mil veces, yo no soy su fans, no me gusta como canta, respeto su trayectoria, pero después, nos es mi amiga, ni círculo cercano, opino de ella como lo hago de cualquier persona”, agregó.

