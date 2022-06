Luis Advíncula anunció ayer, 13 de junio, que renunciaba a la Selección Peruana tras la derrota ante Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022. Y aunque luego borró el comunicado que publicó en redes sociales, el ‘Rayo’ no se perdona haber fallado en la tanda de penales.

La mamá de Luis Advíncula, doña Felicia Castrillón se pronunció sobre el estado emocional de su hijo y reveló que el penal errado ante Australia fue un golpe muy duro para el futbolista.

“Mi hijo se puso a llorar y a mime hizo llorar también, viendo el partido”, declaró a América HOY.

Además, se enteró que su el ‘Rayo’ dio un paso al costado en la Selección, hecho que la sorprendió.

“¿Ha renunciado? No, no, no, yo opino que él ahorita está dolido, está deprimido, con cólera, no quiere hablar con nadie, le he escrito y no me ha respondido”, comentó la mami de Advíncula.

Mensaje de Advíncula tras su penal fallado

Luis Advíncula tuvo un sentido mensaje tras perder su penal y, por ende, la el partido ante Australia en Qatar.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el mensaje que había compartido Advíncula en Instagram.

