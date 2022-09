María Fe Saldaña habría decidido retomar su relación sentimental contra Josimar, el padre de su hija, quien terminó la relación tras dejarla embarazada a inicios del 2021. Aunque la joven de 23 años siempre aclaró que mantenía comunicación con el salsero solo por su bebé, parece que las cosas cambiaron con el pasar el tiempo.

Ni siquiera el hecho de que Josimar se casó con una ciudadana cubana - estadounidense en diciembre de 2021 fue impedimento para que María Fe viajara a Colombia para reencontrarse con él.

Recordemos que, incluso, la madre de Maria Fe Saldaña arremetió en varias ocasiones contra Josimar por abandonar a su hija. “Lo peor de un ser humano es la deslealtad, mucho más si viene de alguien que solo te utilizó para conseguir su bienestar, la pregunta es... qué pasará con ese ser humano? porque el karma existe y viene con fuerza”, escribió tras la boda del salsero con la cuba Yanira Cárdenas.

Sin embargo, ahora la señora Chio Barragant parece que también perdonó al ‘Rey de la salsa Perucha’ y apoya la decisión de María Fe.

La exsuegra de Josimar escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para su nieta Jeilani, donde justifica la conducta de su familia con el cantante.

“El día de tu llegada fue el mejor momento de mi vida, llegaste en el momento preciso, tu llegada al mundo nos trajo mucha felicidad, eres y serás mi razón de vivir. Todo lo que hago mi niña bonita es solo por ti, no me importa las críticas por dedicarte más tiempo a ti que a mi misma. Solo importas tu, cada risa tuya me quita cualquier pena”, escribió la madre de Maria Fe.

También compartió un video donde deja entrever que se baña en aceite ante las críticas: “ estoy blindada”.

Mamá de Maria Fe habla tras reencuentro Josimar

