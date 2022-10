Fuertes declaraciones. Dalia Durán se enlazó en exclusiva con el programa “Amor y Fuego” para referirse a Alejandra Acha, a quien tildó de ser la “amante” de John Kelvin por estar presente en la audiencia donde lo declararon inocente del delito de violencia sexual.

En ese instante, la joven en cuestión decidió llamar EN VIVO al programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, asegurando que ella no es pareja del cumbiambero y que no solo es una “asistente legal”.

“Yo no soy amante de nadie. Yo lo acabo de conocer a John hace cuatro meses porque como yo soy asistente legal. Esa chica (Dalia) me va a tener que demostrar con pruebas que yo soy su amante hace años cuando ella estaba gestando y todo lo que ha dicho, porque yo ni tengo tu edad mamita”, comenzó diciendo de manera bastante eufórica.

Además, Alejandra no quiso responder si es que ella habría ido a visitar a John a la cárcel, y aseguró que si le mandó un beso volado al cantante durante su audiencia, “fue porque quiso”.

“Yo ni lo conocía a John cuando cantaba, recién sé de él por el caso. No soy su pareja, tampoco soy su fan. Yo soy asistente legal, yo lo he conocido así. Yo no sé cómo una persona que denuncia de violación, se pone celosa. Solo le mandé un beso volado porque quise, ¿Cuál es el problema?”, agregó.

