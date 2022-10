Giuseppe Benignini, ‘El Principito’, reapareció este 24 de octubre para disparar contra su expareja Micheille Soifer y sacar los trapitos sucios del fin de su relación. El modelo venezolano le envió varios audios a Rodrigo González, quien los mostró EN VIVO este lunes.

Todo comenzó cuando el popular ‘Peluchín’ compartió una historia de la cantante, donde le recordaron que tuvo varios ‘carga carteras’, en referencia a su expareja Giuseppe Benignini.

“Pregúntale por quien estaba detrás del dinero cuando estaba conmigo (...) Si realmente hablara se le caería la cartea que tiene, siempre tratando de humillar a alguien porque ella tiene más”, escribió ‘El Principito’, luego de poner varios emojis de ‘chocolate’ y el número 10, en referencia a Jefferson Farfán.

Allí no acabó todo. El venezolano le mandó los audios donde sostuvo que Micheille hablaba con la ‘Foquita’ de dinero.

“Yo no sé si le terminó de dar (dinero) pero lo que si puedo saber, y lo afirmo al 100%, es que ella hablaba con él mientras estaba conmigo. En muchas conversaciones yo veía que ella le pedía dinero (...) si Farfán le daba dinero o no, yo desde mi experiencia sé que hablaban y hablaban de dinero ”, disparó.

¿Michelle Soifer tendría una relación con su manager?

Giuseppe Benignini también comentó que manager de Michelle Soifer “la quería soltera”, y por eso ella terminó su relación.

“En el momento que supuestamente terminamos, ella dijo que estaba soltera y nunca me dijo nada, ni conversamos sobre ese tema, si veníamos distanciados y peleados y el por qué, porque supuestamente su manager la quería soltera. Tú sabes para qué la quería soltera. Después que salió el ampay en su carro, a su casa, luego le alquilo un departamento y cosas más que me enteré de gente cercana, entendí muchas cosas. Me quedé callado porque yo sé que todo lo que uno diga, siendo hombre, la mujer siempre va a tener la razón y el hombre queda mal ”, comentó.

“Ella quería estar soltera para meterse con su manager que es lo que he visto y lo que han dicho personas cercanas a ella”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO