Sheyla Rojas, su hijo Antoñito, Antonio Pavón y la novia de este, Joi Sánchez, se encuentran de vacaciones en el exclusivo hotel Xcaret en México. A propósito, Tula Rodríguez reveló lo siguiente: “Quedarse una noche ahí mínimo te cuesta 700 dólares y tienes la libertad de poder entrar a los parques que quieras, que son varios del propio Xcaret ¿tú conoces Xcaret?”, preguntó a Ricardo Rondón. “No, no, el Scarlet conozco, perdón, ya además eso ya quebró”, comentó Rondón antes de preguntar a Tula si conocía este exclusivo lugar: “Sí, yo estuve ahí por 7 días”, respondió Tula. “O sea que tú has pagado 700 dólares por 7 días, son 4900 dólares”, dijo Rondón. “He pagado lo que en ese momento yo podía pagar, sí, yo he ido, es un hotel que sobrepasa las 5 estrellas, es como 7, catalogado como uno de los más hermosos del mundo, la verdad que es maravilloso”, contó la conductora.