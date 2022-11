Tras el altercado que protagonizaron en ‘La academia’ de “El gran show”, Melissa Paredes y Leysi Suárez expresaron sus opiniones en América Espectáculos. La primera aseguró no comprender el fastidio de su compañera, mientras que Leysi mandó un fuerte mensaje.

“Yo no entiendo, yo de verdad te juro de todo corazón que yo entré a su ensayo para espabilarla, para decirle amiga, te estás durmiendo, te estás quedando, y la otra me ataca, no te pases”, dijo Melissa Paredes.

Por su parte, la bailarina lamentó lo ocurrido: “Ay, otra, yo no entiendo por qué ella va e interrumpe mis minutos, en el momento de ensayar ingresa a burlarse, a molestarme. De verdad que sí siento un poco de incomodidad, yo la estoy conociendo acá”.

“No me busques porque me vas a encontrar y de verdad que a mí no me gusta... estoy tranquila por este momento, es más, estoy tranquila por este momento y yo no quiero tener ningún conflicto con ella”, advirtió Leysi Suárez.

Al ver a Melissa Paredes en medio de la entrevista, la bailarina expresó lo siguiente: “¿Estabas acá? ¿No te habías ido? Bueno, pero lo que digo acá, se lo puedo decir en su cara, yo no tengo ningún problema”.

Por su parte, Rebeca Escribens aconsejó a ambas: “Yo voy a ir a visitar la academia, voy a ver quién se está metiendo en los ensayos de la otra, concéntrense y pongan toda su energía en su baile, cómo le va a decir ‘su tango de 2 soles’, cada quien hace lo mejor que puede y las dos se están sacando la mugre precisamente para mostrar lo mejor de cada una de ellas en cada gala. ¡No me amarguen!”.

Fuente: América Televisión

