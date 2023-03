Lourdes Sacín decidió romper su silencio y abrió su corazón para el canal de Youtube de la psicóloga Lizbeth Cueva, donde reveló detalles inéditos de su vida privada y también cómo es la actual relación que lleva con Andy V, padre de su hijo.

Y es que todo se dio en la última edición de “Todos sanamos” , donde se tocó el tema de “sanar heridas y seguir con miras al futuro”. Ante ello, la periodista confesó que nunca fue su deseo ingresar al mundo del espectáculo.

“¿Qué no volverías hacer en tu vida?”, le preguntó la especialista. “Hablar de mi vida privada y nada que involucre a mi hijo”, expresó. Fue en ese momento que Sacín habló por primera vez sobre si Andy V se hace cargo de su pequeño.

“No hablo del papá de mi hijo, es una decisión que tenemos en común, tanto él y yo acordamos no hablar para llevar la fiesta en paz por mi hijo. Él lo quiere. En realidad él ve siempre a mi hijo, no le he negado. Tuvimos que madurar para poder ver que igual somos papás y lo seremos siempre”, sentenció.

