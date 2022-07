El actor Lucho Cáceres arremetió contra el humorista Carlos Álvarez, quien estuvo en el ojo de la tormenta por su parodia a la primera dama Lilia Paredes. Dicha imitación ha sido tildada de racista y discriminadora por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

A través de su una publicación en su cuenta de Facebook, expresó su indignación. Además le recordó al cómico la vez que parodió a Alberto Fujimori.

“Así será como te recuerde siempre Carlos, así, chino de risa”, escribió junto a una fotografía donde se ve a Álvarez junto al exmandatario. En la instantánea ambos posan sonrientes.

Inmediatamente, recibió cientos de críticas de usuarios, pero Lucho Cáceres no dudó en responderles.

“Podrá imitar a muchos, pero el tema es cómo calibrar la imitación. El humor es un arma poderosa, y a veces la ha enfundado a gusto del cliente”, puso en un comentario.

“A mi por ejemplo no me da risa, No me da risa que maricon*** a muchos de sus personajes, sobre todo que haya vendido un arma tan poderosa como es el humor al que, para mí, fue el gobierno más nefasto de nuestra historia. Nadie tiene corona, pero navegar según la conveniencia de las aguas me parece miserable y rastrero”, criticó en otro mensaje.

Foto: (Facebook/Lucho Cáceres).

TE PUEDE INTERESAR