Lucía Oxenford volvió a causar polémica en las redes sociales tras salir a defender a los distintos manifestantes que se vienen enfrentando hace varios días a la Policía Nacional del Perú (PNP), y que piden la inmediata renuncia de Dina Boluarte del sillón presidencial.

Y es que la hija del actor Marcelo Oxenford se mostró en contra de la violencia presentada por parte de las autoridades, y expresó su indignación por haber sido “lapidada” en las redes por exponer su opinión.

“Si me van a decir ‘terruca’ por decir lo que pienso, háganlo (...) Qué terrible es comentar en twitter sobre lo que está pasando en el Perú y que la gente te empiece a insultar y hasta meterse con tu familia. Es la opinión de uno, respétala si no la compartes y punto. Qué fácil es escudarse con un teclado y un nickname”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Lucía Oxenford volvió a resaltar que no está a favor de la violencia ejercida tanto por las autoridades, como por los protestantes. “Nadie debería tener que venir hasta Lima exigiendo lo que deberían tener donde viven. Mas no apoyo la violencia de lo que está pasando, me ven a mi en las marchas golpeando gente? NO”, agregó.

