Lucía Oxenford, hija de Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford, arremetió contra las personas que abandonan a sus mascotas. A través de sus redes sociales, la actriz expresó su molestia ya que todavía no puede traer a sus queridos Ron y Jagger (perro y gato, respectivamente) al Perú.

Por medio de su cuenta de Twitter, la hermana menor de Juliana Oxenford comentó que está realizando todos los trámites para traer a sus mascotas a tierras nacionales desde Argentina.

¿Qué dijo Lucía Oxenford?

“Me llega al pinch* la gente que abandona a sus mascotas cuando decide irse a otro país, yo hace meses que estoy haciendo los trámites de Ron y de Jagger para llevármelos a Perú. Es difícil y tedioso, sí, imposible, no. (Ya sé, no tengo pinch*, no empiecen con sus bromas coj*das)”, escribió en su plataforma social.

Me llega al PINCHO la gente que abandona a sus mascotas cuando decide irse a otro país, yo hace MESES que estoy haciendo los trámites de Ron y de Jager para llevarmelos a Perú. Es difíci y tedioso, SÍ, imposible, NO. (Ya sé, no tengo pincho, no empiecen con sus bromas cojudas) — Lucia Oxenford (@luciaoxenford) December 5, 2022

Lucía Oxenford parcha a su hermana Juliana

Luego que Juliana Oxenford dijo que sentía “pena” por la hija menor de su padre, Lucía Oxenford pidió a su hermana que deje de atacarla pues no están en una “competencia”.

“Hace mucho años, para ser exacta 11 años, cometí errores, como muchos de nosotros, los que me leen y los que me atacan hoy en día, y eso no me hace una mala persona, al contrario, me enseñaron a madurar y aprender mas de mi misma y a perdonar”.

“Siempre seré LA HIJA DE, porque soy su hija, porque llevo orgullosamente su apellido, tal vez no como otras personas, porque si algo aprendí de los errores cometidos es saber perdonar y seguir adelante sin rencores, prefiero llenarme el alma con aprendizajes y amores”, indicó Lucía Oxenford.