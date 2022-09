Durante una conversación con un medio local, la periodista Juliana Oxenford volvió a hablar sobre su media hermana: la modelo Lucía Oxenford. La conductora de ‘ATV, Al Estilo Juliana’ aseguró que Lucía solo es conocida en la farándula por ser hija de su padre Marcelo Oxenford y la actriz Yvonne Frayssinet.

En una entrevista con Infobae, la figura de ATV aclaró que no odia a Lucía Oxenford, pero dejo en claro que prefiere no tener ninguna comunicación con ella.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su hermana Lucía?

“Yo creo que eso debe ser más difícil para ella que para mí. Yo no sé que está haciendo ella ahora, pero no es un personaje público, es la hija de dos personas conocidas, creo que ha incursionado en algún momento en la actuación o algo. No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda. Que siempre que haga noticia por algo, tengan que poner el nombre del papá, de la mamá o de la medio hermana”, expresó Juliana Oxenford tras ser consultada por las comparaciones que hacen de ella y su hermana en redes.

“Yo no estoy en contra de ella, no estoy de acuerdo con un montón de cosas que ha hecho o ha dicho, no comparto la manera de manejarse en muchas situaciones, que ahora ya no hace, pero en algún momento se dieron. Yo no la odio ni tengo nada en contra de ella. No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo” , agregó.

Como se sabe, Marcelo Oxenford es padre de las hermanas Juliana y Lucía. Con el paso de los años se supo que las dos no se llevan bien y no han tenido reparos en ocultar su mala relación.

