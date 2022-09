Este domingo 4 de setiembre de 2022, la periodista Juliana Oxenford habló por primera vez sobre su esposo Milovan Radovic, con quien se casó en el año 2018 en una íntima ceremonia y con quien tiene dos pequeños: María y Mateo.

La conductora de ‘ATV, al estilo Juliana’ contó algunos detalles de su relación con el publicista y reveló que no perdonaría una infidelidad.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su esposo Milovan Radovic?

“Es una historia bien Corín Tellado. Nos separamos cuando María (su hija) tenía seis meses. Pero no es que haya atracado al toque, ah (risas). Nos casamos cuando María tenía 5 años. Es muy complicado la convivencia, tenemos personalidades muy diferentes, es maravilloso y complicado a la vez, hay mucha admiración entre nosotros. Es difícil, él a veces me dice para tomar terapia, a veces entramos en cura de silencio por 10 días, o digo me separo (jajaja), pero se soluciona, porque el amor está que es lo más importante”, comentó a Infobae.

“El sabe que si la caga, olvídate. Sus hijos siempre van a ser sus hijos, yo jamás me atrevería a hablar mal de su papá. Eso sí, las normas sí las pondría yo, porque yo soy la que maneja la casa. Con Milo siempre lo tenemos claro. Lo hemos hablado, ojo, no es que pensemos en separarnos. Pero hemos conversado en que si pasa, yo me quedo con los niños porque él respeta mucho y, aunque no lo diga, creo que me admira mucho como mamá, él es un buen padre, pero sabe que si no estoy yo, los chicos no comen y no van al colegio (jajaja)”, agregó.

En esa línea, Juliana Oxenford reveló que ahora se ha convertido en una ‘mamá gallina’: “Mi esposo es independiente, nos apoyamos, pero yo soy una mamá gallina, decirte que Milo hace lo mismo que yo sería mentirte”.

“No quiere decir que él no pueda hacer las cosas o no lo haya hecho antes, pero prefiero hacerlo yo (risas). Yo hago el cambio de pañal, yo voy al cumpleaños de los amiguitos, soy la que compro el regalito, la que saca cita con el médico, la lleva, todo lo hago yo”, sostuvo Oxenford.

