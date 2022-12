Luego que Brunella Horna confesó que sí besaría a Patricio Parodi si le pagaran 10 mil dólares, el participante de Esto es guerra se mostró sorprendido y aseguró que, si se tratara de trabajo, aceptaría, pero siempre y cuando su novia, Luciana Fuster, esté de acuerdo.

“Primero que (Brunella) hable con Luciana, además yo no soy actor, no, yo no soy actor”, dijo Patricio Parodi inicialmente. “¿En una escena de actuación yo aceptaría que Brunella bese a Pato? ¿Y a Pato cuánto le pagan? No, mentira”, bromeó Luciana Fuster.

“Si estuvieran en una novela y estuvieran actuando, realmente el papel lo necesitara y fuera un trabajo; sí porque es un tema laboral, sino no”, explicó Luciana Fuster en América Espectáculos.

Además, Luciana Fuster aseguró que no sentiría celos: “No ¿por qué me voy a poner celosa? No, yo sé lo que tengo, tengo mi material al costado, sé cómo es, así que no, olvídate, lo último que tengo es celos”.

Por su parte, Patricio Parodi recordó entre risas el tiempo que Brunella Horna pasó en EEG: “Estuvo un tiempito corto en Esto es guerra cuando se quedó, literal, así (imita a Brunella)”, dijo. “Tenía ganas acá en el programa, o sea, creo que el programa no era lo suyo, pero en la conducción le va muy bien”, acotó.

“No soy actor, pero es chamba, si es parte de mi chamba se hace, pero obviamente siempre es conversado con tu pareja, creo que eso está más que claro. (¿Diez mil dólares?) Es parte del trabajo, pero una platita no cae mal”, dijo Patricio Parodi.

Fuente: América Televisión

