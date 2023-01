La modelo Luciana Fuster se pronunció luego de admitir públicamente que se hizo un pequeño ‘retoquito’ en la nariz. Según la novia de Patricio Parodi, no se siente “liberada” por haberlo dicho porque nunca tuvo la presión de contar que se puso ácido hialurónico para lucir una nariz más respingada.

“(Causó revuelo) porque les sorprende porque salen supuestos especialistas a hablar de que se hizo tal y tal y tal, no solo conmigo, con un montón de gente más y la gente se la cree ¿no? Entonces es bueno que uno siempre diga la verdad, yo siempre he dicho: la única verdad es la que sale de uno, punto”, comentó Luciana Fuster en América Espectáculos.

“¿Te has sentido liberada?”, le preguntó el reportero. “No, o sea, siempre he estado así, no sé, es un tema que no sé por qué a la gente le interesa tanto, pero ya, yo lo conté porque lo quería contar para mis seguidores y listo”, explicó Luciana Fuster.

¿Qué se hizo Luciana Fuster en la nariz?

Tras los comentarios de sus detractores sobre el cambio en su nariz, Luciana Fuster finalmente admitió que se hizo un ‘retoquito’, pero no una cirugía estética sino una ‘rinomodelación’ con ácido hialurónico.

“¿Te operaste la nariz?”, le preguntaron en Instagram Stories. “NO. Me puse hialurónico”, contó Luciana Fuster.

