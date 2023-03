Luisito Caycho quedó como tremendo mentiroso en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde descubrieron que el popular ‘Chamaco’ mintió sobre sus diploma de chef ya que nunca habría estudiando en el Instituto Rambla de España.

Y no solo eso, resulta que el exesposo de Lucia de la Cruz también mintió sobre su restaurante ‘La Caleta del Chamaco’, la cual no sería de su propiedad.

“Hemos hablado con la dueña del restaurante que el tenía, y que ahora está cerrado. Nos dice que ella fue la financista, que tiene los papeles, que el restaurante era de ella porque ella puso el billete. Y el dueño de la academia donde él se habría graduado como chef, nos ha dicho que lo que nos mostró es falso, que él no estudió en ese instituto” , dijo Magaly Medina, el pasado 2 de marzo de 2023.

Luisito Caycho habría falsificado su certificado de estudios

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ se comunicó con el gerente de Instituto, quien señaló que el documento de Luisito Caycho tiene fallas ortográficas.

“Ese diploma es falso (...) No es ni una falsificación del diploma del certificado de aprovechamiento del curso que nosotros damos, no es ni el mismo formato, ni la misma imagen, ni nada igual”, declaró Oriel Millán, gerente del Instituto Rambla de España.

Además, la supuesta dueña del restaurante ‘La Caleta del Chamaco’ también desmintió a Luisito Caycho. “Él nunca ha sido el chef, era el que ayudaba, pero chef no (...) Todo lo que dice es mentira. Ya el tema del restaurante yo lo abrí y yo lo cerré, de siempre”, dijo Karina Zaldivar.

Que dijo Luisito Caycho tras ser desmentido

Luisito Caycho respondió a Magaly TV La Firme sobre ser tildado de mentiroso: “Yo he estudiado dos años de dos años de cocina, y no solamente en ese instituto he estudiado en más institutos” .

También aseguró que “La Caleta del Chamaco” es de su propiedad. “Mi sociedad se terminó con ella porque ella no hizo las cosas bien, ella puede hablar lo que quiera. El dueño soy yo”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR