¿Reconciliación a la vista? Durante una transmisión EN VIVO en Instagram, quedó en evidencia cómo es la actual relación de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija. Como se sabe, ellos terminaron su relación en setiembre del 2022, aunque en buenos términos.

El portal ‘Instarándula’ compartió un extracto del LIVE de la influencer, donde ella se muestra emocionada que su expareja se conecte.

“Solo me conecté para que veas que no me arrugo, para mandarle saludos a todos tus lovers, tus ‘AndreaLovers’. Y que realmente estoy en la calle, pero estaba comiendo makis”, se le escucha decirle al popular ‘Hombre Roca’.

Sin embargo, San Martín va más allá de la simple amabilidad con el padre de su hija y algunos usuarios consideraron que le estaba ‘coqueteando’.

“Pero mándame un beso, mándame un beso. Qué rico (los makis) ¡Mándame! ¡Ya sabes por qué quiero que me mandes” , le exige la exchica reality.

Sebastián da a entender que no es la primera vez que ella le pide un capricho y comenta que la “otra vez ya mandé buguer”.

Andrea San Martín siguió con los coqueteos y llama “bebé” a su expareja: “ráscate porque te estas enronchando. Te estás enronchando, bebé”.

Lizazarburu despide el EN VIVO cantando una canción: “Cuando quieras yo te canto al oído bebé”.

QUÉ DIJERON ANDREA SAN MARTÍN Y SEBASTIÁN LZIARZABURU

Luego de quedar expuestos ante sus fans, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu bromearon con los comentarios de los usuarios, quienes aseguraron que ello podrían retomar su relación o que la influencer sigue enamorada.

“El cariño que le tengo a Andrea existirá siempre chicos. La amistad existirá siempre, pero el amor como relación de pareja … eso ya no funcionó. Sino, no tendría los huev* para conectarme así tan fresh y hablar como patas y chongear. Somos felices así, estamos tranquilos así, y mi hija es feliz que es lo más importante para mi. (Su novela turca ya acabó 😂) “; escribió el ‘hombre roca’

Andrea San Martín tomó con humor el video y aseguró que “todo tiene su final”.

“Y el nuestro ha llegado, acostúmbrense a vernos juntos sin pensar en ‘algo más’ y empiecen a tomarlo mas fresh, como nosotros”.

