Andrea San Martín protagonizó un bochornoso momento durante una transmisión EN VIVO en Instagram cuando mostró a sus seguidores toda la ropa de verano que se compró en una conocida tienda.

La modelo estaba probándose sus vestidos frente a toda su audiencia, cuando de pronto sufrió un percance: terminó mostrando más de la cuenta.

Resulta que la ‘Ojiverde’ se estaba acomendando el pronunciando escote de su vestido color blanco, cuando se le ‘escapó' uno de sus pechos.

“Ahhh se me ven las ‘tetuchis’, conch** Por eso, ese es el que tiene que cruzar para abajo y amarrarse para que no se salgan, manyas ”, comentó frente a la cámara, sin darle importancia a lo sucedido.

Y aunque algunos usuarios mañosos celebraron el incidente, otros le hicieron notar que le faltan nuevos retoques.

“No no tengo nada que me levante las tet* y además mis tet* son caídas, hasta marzo que me las opere. ¿Se me ven las tet* muy caídas? O sea, claramente, mis tet* son un poco más caídas, pero son así pues” , respondió Andrea San Martín, un poco incómoda.

Andrea San Martín opina sobre canción de Shakira contra Piqué

Andrea San Martín fue una de las tantas figuras del espectáculo en comentar la nueva canción de Shakira en colaboración con ‘Bizarap’

“PTM! Shakira me recuerda cómo las mujeres han evolucionado y esto lo suelo hablar solo con amigos, parejas, familia, pero en verdad hoy en día... las mujeres no solo mantuvieron su papel dentro del hogar, sino que lograron cerrar el círculo siendo cabeza de todo y más”.

