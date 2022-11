Fuertes declaraciones. Macarena Vélez decidió romper su silencio y se refirió a la “traición” que habría sufrido por parte de su examiga, Alejandra Baigorria, quien actualmente tiene una relación sentimental con su expareja, Said Palao.

Y es que todo se dio durante la última edición de “Amor y Fuego”, cuando la exchica reality fue consultada sobre si existe la remota posibilidad de que retome su amistad con la popular ‘Rubia de Gamarra’.

“¿Volverías a retomar o hay amistades que no se retoman?”, le consultó la reportera. “La verdad yo estoy tranquila y es obvio que eso no es una amistad ¿no?”, respondió Macarena de manera bastante tajante.

Por otra parte, la popular ‘mujer increíble’ señaló que no cortará vínculo con la familia de Said, pues mantiene una gran amistad con las hermanas Palao. “Yo me llevo súper bien con toda su familia, han sido un montón de años, tampoco nos podemos mentir, en general con ellos va todo bien”, agregó.

