Magaly Medina no se calló nada y se refirió a la gran polémica que ha desatado, luego que se filtraran imágenes de Lucho Cáceres siendo partícipe de las manifestaciones que se dieron en Miraflores en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Y es que la conductora aplaudió que varios ciudadanos tildaran de “alucinado” al actor peruano.

“Hay personas que viven en una burbuja y cuando por fin pisan el mundo real, se dan grandes chascos. ¡Qué vergüenza ajena!, pero bien merecido que se lo tiene por alucinado. Hace un rato vi con más detenimiento los videos y realmente creo que le han dado de su propia medicina”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ se burló de Lucho Cáceres y señaló que el público nunca lo respaldó. Asimismo, le preguntío, fiel a su estilo, si también iba a demandar a las personas que le gritaron de todo durante las protestas.

“Ahora me pregunto ¿va a demandar a todas esas personas que casi, casi lo sacaron a insultos de la marcha? Le han dicho sus verdades como lo hicimos nosotros, porque realmente es bien ‘pobre diablo’ para aparecerse así en esta marcha sintiendo que es un todopoderoso, sintiendo que la gente lo quiere, aprecia y respeta” , agregó.

“Creo que ahora todos le dijeron que no, que la gente no lo quiere, no lo aprecia, no lo respeta, que su opinión es nada y lo han tratado como un payaso, eso es lo que han hecho y se lo tiene bien merecido”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR