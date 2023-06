Sin miedo a nada. Magaly Medina no se calló nada y se refirió a las recientes declaraciones que dio Melissa Paredes en “América Hoy”, donde aseguró que solo quiso apoyar a Ale Venturo en su separación con Rodrigo Cuba.

Y es que la conductora de espectáculos no dudó en burlarse a la exmodelo y hasta la tildó de ‘mosca muerta’. “Es la típica mujer de Chollywood. Se sabe todas las mañas de la farándula. Sabe cómo hacerse la muertita por un tiempo para luego aparecer y lanzar el zarpazo”, comenzó diciendo.

“ Porque eso es lo que ha hecho. Se ha frotado las manos cuando Ale Venturo se separó del Gato Cuba. Es la típica mosca muerta, una doble cara total”, agregó la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la figura de ATV consideró nuevamente que Melissa estaría “celebrando” muy en el fondo que la relación del futbolista y la joven empresaria haya llegado a su fin, luego de las disputas legales que tuvo con el padre de su única hija.

“ Ella está festejando, su alegría lo ha hecho notar desde el minuto uno en que se conoció que el Gato y Ale se habían separado. Ella empezó a lanzar indirectas en sus redes sociales... Y ahora dice: ‘ay no, no me estoy aprovechando’” , resaltó.

TE PUEDE INTERESAR