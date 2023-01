La conductora Magaly Medina criticó duramente a Christian Domínguez por decir que ya esta ‘casi divorciado’ de su esposa Tania Ríos, con quien se casó hace 20 años. Según el cantante, ya posee los papeles que respaldan su divorcio, pero que para él es muy importante que figure su nuevo estado civil en su DNI.

“Lo que yo quiero hacer es tener mi documento en la mano, porque los papeles los tengo. Para mí es muy importante tener mi documento de identidad, como divorciado, porque tengo que ordenar muchas cosas”, dijo la pareja de Pamela Franco en América Hoy tratando de despejar las dudas sobre su separación.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre divorcio de Christian Domínguez?

Estas explicaciones de Domínguez fueron desmentidas por la ‘Urraca’, quien reveló que no existe trámite de su divorcio en ningún juzgado.

“No le sale de la boca más que puras estupideces a veces. Yo digo, cómo puede haber anunciado públicamente que ya está divorciado, sin embargo, la que era o es su esposa Tania Ríos, que desde Estados Unidos, siempre nos viene diciendo que hasta ahora no sabe nada. Es muy probable que Christian Domínguez haya empezado un juicio de divorcio por causal acá en el Perú y que lógicamente la resolución de divorcio puede haber salido, pero yo digo ‘si ya tiene la resolución de divorcio, cuál es el problema en callarnos la boda y poner el papelito, esto es la resolución, mi divorcio salió, no tuvimos hijos y salió mi divorcio’”, comentó Magaly Medina en un inicio.

“Tu divorcio aún no figura en la Reniec y en ningún juzgado, hemos estado averiguando y su divorcio no figura en ningún juzgado. Realmente no sabemos si lo que nos dice es verdad o no. la única que le cree es Pamela Franco, los demás desconfiamos mucho de su palabra” , agregó.