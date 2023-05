Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se quedó callada y criticó fuertemente a Gabriela Alava, quien frente a sus cámaras trató de minimizar el escándalo que le hizo Jean Deza a las afueras de su casa. Y es que la modelo señaló que “sintió pena” por el futbolista y que por eso accedió a hablar con él.

“No sabía que iba a hacer todo ese escándalo. No supe qué hacer, quise evitar todo esto. Él sabe que no me gusta el escándalo y sabía que por ese lado me iba a agarrar. En el momento me dio cólera, pero luego pensándolo, me dio pena. Sé que está mal, sé que tiene problemas, y me da pena que solito se ponga la soga al cuello”, dijo la modelo para las cámaras de ATV.

Al respecto, la popular ‘ Urraca’ cuestionó las declaraciones de Gabriela, y señaló que muchas mujeres no tienen en claro el concepto real del amor. “Hay mujeres que equivocadamente piensan que amor es sufrimiento, que es soportar y se creen salvadoras de los hombres, que sin la ayuda de ellas, esos hombres no van a encontrar el buen camino. Desgraciadamente se creen centros de rehabilitación”, comenzó diciendo.

Asimismo, la periodista confesó que la actitud de la expareja de Deza le dejaba mucho que desear y hasta pena sentía. “¿Cómo vas a bajar cuando un pobre idiota te está haciendo un escándalo en la puerta de tu casa para que tus vecinos vean? Cuando uno tiene el autoestima y amor propio bien, no baja, porque el que está haciendo el ridículo, es él. A mi me da más pena ella, que él”, expresó Medina bastante indignada.

Jean Deza protagoniza escándalo en la calle

El futbolista Jean Deza protagonizó un bochornoso escándalo a las afueras de la casa de su expareja, Gabriela Alava. Y es que este hecho se habría dado luego que el futbolista confirmara su regreso con Vanessa López.

“Su sobrina no me quiere dar mis cosas. Yo acá tengo pruebas de que he vivido acá”, se le escucha decir al pelotero. Instantáneamente, Gabriela, desde su auto le consulta si iba a querer devuelta sus cosas, a lo que él responde de una manera bastante agresiva e impulsiva. “No, te cag... porque voy a mostrar todo. ¡No te voy a dejar ir a ningún lado!”, le respondió.

