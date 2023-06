Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no dudó en responderle fuerte y claro a Jean Deza, luego que atacara sin piedad a su reportera y cuestionara el tipo de trabajo que hace. Y es que la conductora le recordó al futbolista las malas decisiones que tomó y que lo dejaron mal parado frente a los distintos clubes donde formó parte.

“Nunca salió de la mediocridad del fútbol local, y eso, que en los grandes equipos no duró, por su vida desordenada, el no saber manejarse bien, no tener una disciplina deportiva, personal”, comenzó diciendo.

“Cuando hablan de Jean Deza, ¿Qué opinión tienen los grandes aficionados al fútbol? Que es un futbolista fracaso. Qué pena que a su edad sea así” , agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también señaló que no siente ningún tipo de respeto por el expelotero del Cienciano. Además, resaltó que es una persona que tendría problemas con el alcohol.

“No le deseo el mal, pero sí resalto su patanería. Nunca me voy a referir a ti bien porque no te tengo respeto. Siempre lo hemos visto borracho, acá hablamos con pruebas. No lo puedo llamar drogadicto porque nunca lo he visto drogándose, no tengo esas pruebas. Todo lo que he dicho en este programa, te lo has ganado a pulso”, sentenció la figura de ATV.

TE PUEDE INTERESAR