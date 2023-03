Magaly Medina se encuentra atravesando un complicado momento en su vida personal, tras el triste fallecimiento de su padre Luis Medina. Y es que la conductora no pudo evitar ser consultada sobre la presencia de su examiga, Jessica Newton en el velatorio de su papá.

“Me siento más tranquila. Estos días estuvimos rodeados de la familia y ayer (domingo) nos juntamos todos como solíamos hacerlo cuando mi papá estaba en vida”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la popular ‘Urraca’ señaló que la organizadora del Miss Perú la llamó apenas se enteró de la triste noticia. No obstante, este acercamiento no significaría una reconciliación entre ellas como amigas.

“Ella y su esposo me llamaron el jueves por la mañana para darme las condolencias. Y Fernando llamó a Alfredo el jueves por la noche diciéndole que irían al velatorio el viernes. Me sorprendió, sí , aunque le agradezco el gesto. Su gesto fue solidario, pero eso no significa que volvamos a ser amigas”, expresó para Trome.

