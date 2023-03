Ethel Pozo no se quedó callada y mostró su indignación al escuchar las palabras de arrepentimiento de Eduardo Rabanal hacia Paula Arias, quien confesó haberle levantado la voz a la salsera, pero “no agredirla físicamente”.

Al respecto, la conductora de “América Hoy” se tomó unos minutos de su programa para aconsejar a la líder de Son Tentación en que no regrese con el futbolista, pues “merece a alguien que la valore de verdad”.

“Yo ya he visto a Paula así y tú no mereces un hombre así (...) Yo sé que te duele, que crees estar enamorada, pero eso no es amor. Por tus tres niños, por lo trabajadora que eres, vas a encontrar un hombre que te valore y que jamás te levante la voz, si es lo único que hizo, como él mismo lo dijo”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

En ese sentido, la psicóloga Lizbeth Cueva, quien estuvo como invitada en el magazine matutino, dejó entrever que las lágrimas que habría derramado Eduardo Rabanal, serían una especie de manipulación.

“El amor no lastima, no te hace derramar lágrimas de dolor, eso no es amor. No estoy diciendo que es un agresor, pero hemos visto en otros casos que un comportamiento agresor llora, manipula, pide oportunidades y puede ser que esto de salir en la prensa haga que ella active su pena. Por eso le recomiendo que se mantenga alejada”, enfatizó.

Caso de Paula Arias y Eduardo Rabanal

