Como para no creerlo. Youna sorprendió a propios y extraños al decidir romper su silencio y hablar en exclusiva con el programa de Magaly Medina, donde terminó por confesar que Samahara Lobatón le habría sido infiel con otro hombre durante su relación.

En ese sentido y al escuchar la manera tan equilibrada con la que habló el joven barbero, la popular ‘Urraca’ terminó por destacar su actitud tan centrada para abordar un tema tan complicado como una separación.

“Es la primera vez que hablamos, siempre te he visto que nunca hablas, incluso he criticado mucho tus actitudes, pero me pareces muy centrado para tus 2 4 años, me he sorprendido gratamente de conversar contigo”, comenzó diciendo la conductora de ATV.

Al respecto, la expareja de la hija de Melissa Klug señaló que, él nunca quiso hacerse conocido de manera pública, pero si ahora decidió salir al frente para hablar, fue netamente para quitarse la imagen que el público le había puesto.

“Es algo que quería demostrar, porque mucho hablaron de mi sin conocerme. Sin embargo, yo no tenía la mínima intención que sepan quién soy, porque mi vida no es de interés público. Entonces, si lo hago ahora es porque quiero que sepan que tipo de persona soy, no como muchos me tildaron por tanto tiempo”, expresó el barbero.

TE PUEDE INTERESAR