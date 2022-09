El lunes 26 de septiembre de 2022, Magaly Medina se refirió a la intervención que realizaron las autoridades del Ministerio de la Mujer luego que su programa realizó una nota denunciando un supuesto descuido de Dalia Durán a sus hijos con John Kelvin.

“Yo creo que Dalia no se debe sentir mal porque creo que hay muchas mujeres trabajadoras en este país que atraviesan lo mismo, pero tienen que ser conscientes que si a tu niño tú lo dejas mal cuidado, puede pasar cualquier cosa con esos niños, son niños muy chiquitos todavía y necesitan ser bien cuidados. Ella tiene una nana que yo creo que ella confía demasiado en la nana porque la nana es la que debería de estar pendiente de los niños y que no estén saliendo a la calle (...) yo creo que si ella va a trabajar, tiene que saber a quién le da la responsabilidad de cuidar, vigilar a sus pequeños”, dijo Magaly Medina.

“Es cierto, esta mujer es padre y madre para sus hijos, pero esa es la situación de miles de mujeres en este país que generalmente son abandonadas por los irresponsables esposos y lo que es más, que no solamente son esposos irresponsables, sino que son padres irresponsables, y en este caso es el costo que ella no tiene por qué pagar porque ella tuvo que pedir auxilio por su vida”, comentó la ‘urraca’.

Así pues, Magaly Medina lamentó la situación de Dalia Durán: “Ella tiene que sacarse la mugre chambeando, pero lógico, con cuatro hijos ¿cómo dejas a cuatro hijos? Tendría que tener alguien que la ayude, ella no tiene familia acá, salvo la familia de John Kelvin”.

Según la ‘urraca’, su programa no quiso perjudicar a la cubana: “Le han hecho firmar a ella un compromiso paternal donde ella se va a preocupar de vigilarlos, de brindarles todo tipo de cuidados. Bueno, es algo que todos los padres tenemos que hacer. Esto ha sido como una especie de llamada de atención para que ella tenga mayor preocupación por las criaturas, como dije, acá nosotros, en este caso, nuestra intención no ha sido tirarle dedo y decir mira lo mala madre que está siendo; no, porque nosotros sabemos que ella ha sido una persona muy dedicada a sus hijos y a su hogar. En estas circunstancias extraordinarias, ella tiene que salir a trabajar porque ella no puede estar esperando estirar la mano y que alguien venga a apoyarla porque nadie la va a apoyar”.

“Ella tiene que cargar con los cuatro hijos y ver cómo hace, y es difícil y se entiende que es sumamente difícil tener que trabajar, irse de un lado a otro”, señaló.

Fuente: ATV

