La cantante de la orquesta Bembe, María Grazia Polanco, se confesó con Deisy Córdova en “Hablemos de Belleza”, donde sin pelos en la lengua habló de todo y reveló los retoquitos que se ha hecho y también los de algunas reconocidas salseras peruanas, como Paula Arias y Yahaira Plasencia.

“Tengo muchísimo miedo de hacerme algún arreglo en la cara, solo me operé la nariz, algo muy natural. Yo tengo una lipo transferencia, me sacaron la grasa de la cintura y me la pusieron en la colita”, comenzó diciendo.

El hablar de su operación de lipotransferencia, hizo que la artista peruana cuenta un episodio que vivió con otra cantante, ya que para ella, ahora todas las salseras han pasado por el quirófano.

“Cuando yo entre a cantar salsa en 2012 con Son Habana, ya tenía curvitas que luego se fueron moldeando más, con ayudadita. Entonces yo les decía a colegas que veía con unos kilitos de más y con unos shortcitos, no voy a dar nombres , me decían mi talento es mi voz, no necesito operarme, y ahora dime qué salsera no está operada. La más exuberante es Paula Arias, ella se ha hecho todo, ya se te paso la mano mana”, expresó.

Además, la salsera contó que los ‘lobos0 siempre están al acecho y que ha recibido propuestas de varios futbolistas, pero no revela quiénes son para no quemarlos.

“Muchos se confunden, a uno tener cierta exposición o estar cantando, creen que pueden estar con cualquier persona, he recibido propuestas indecentes, queriendo ofrecerte viajes y esas cosas y por supuesto que no acepte”, finalizó diciendo Maria Grazia.

