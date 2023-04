La artista Maribel Guardia atraviesa quizás el momento más difícil de su vida, su único hijo Julián Figueroa, falleció el pasado domingo 9 de abril a la edad de 27 años, y fue su madre la encargada de comunicar la noticia triste a los medios y en los últimos días la cantante y bailarina se alejó de todos encerrándose en su casa para llevar su duelo. Sin embargo, la artista costarricense reapareció al lado de su nuera, Imelda Garza para dar su primera declaración pública desde la partida de Julián.

La tarde de ayer martes 11 de abril, Maribel Guardia se acercó a los medios para dar las primeras declaraciones desde la muerte de su hijo Julián Figueroa. La artista bajó de una camioneta junto a su nuera Imelda Garza para agradecer el cariño que recibe en este duro momento y dar detalles de la despedida de Julián.

“Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa, porque Julián, cuando murió su papá, sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me lo dijo: ‘yo pude llorar bien a mi papá, mamá”, dijo en un inicio Maribel

“He recibido tanto amor de la gente que ni siquiera me he podido meter a las redes. Sé que muchos programas le hicieron homenaje a mi hijo, muchas gracias, se lo agradezco mucho en verdad. Era el niño de mis ojos y ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó; lo entregó en sus manos”, agradeció muy conmovida la artista .

Maribel Guardia cremará a su hijo





“Cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él y necesitamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente amo a Julián”, agregó

Además confesó que hará con las cenizas de su hijo. “Yo ahorita no me quiero deshacer de sus cenizas, las tengo ahí. Luego voy a hacer un video un poco más que pase esto para que vean el amor que hemos recibido y como lo tengo tan lindo con su San Miguel de Arcángel, con Virgen de Guadalupe, que yo se lo ofrecí cuando nació a la Virgen de Guadalupe. Entonces la cajita que escogimos es como una Virgencita de Guadalupe”, mencionó

Maribel Guardia dijo que durante este proceso se alejó de los medios para poder llevar el duelo rodeada de su familia y seres queridos. Además, confirmó que sí se realizó una misa en el honor a su hijo para despedirlo.

“Realmente el día ayer fue muy importante para nosotras, pues vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando porque se nos falta mucho camino por recorrer, pero Dios es grande. Ayer llegó el padre José del Jesús, nos hizo una misa preciosa, en donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo y de soltarlo”, explicó.