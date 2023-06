Maricarmen Marín decidió abrir su corazón en una entrevista con Jesús Alzamora para su canal de Youtube, donde contó en exclusiva cómo viene llevando el proceso de su maternidad con su primera hija y también junto a su pareja Sebastián Martins.

Y es que la cantante peruana confesó que analizó muchísimo la decisión de convertirse en madre por primera vez a sus 38 años. “ Yo decido ser mamá recién, teniendo ya metas cumplidas, sabiendo que mis propósitos estaba logrados. Quería sentirme plena en mis decisiones al 100% . Decir: sigo trabajando, dejo de trabajar, trabajo a medias. Yo me conozco, sé cómo soy, ¿voy a resistir sin esta dinámica que he tenido durante todos estos años en mi vida?”, comenzó diciendo.

Durante el adelanto de lo que será la entrevista HOY a las 8 pm por el canal de Youtube del exconductor de Latina TV, la artista nacional comentó que se sometió a muchos exámenes para saber si aún podía convertirse en madre.

“Fui donde mi doctor para hacerme todos mis chequeos, porque ya sabes que soy media paranoica, y me dijo es la primera vez que alguien viene a hacerse todos sus chequeos antes de quedar embarazada. Todo estaba bien y me dice: tiene que ser ya, hoy o nunca”, agregó.

“Por un tema de que no tenía ni 25, ni 30... Yo he salido embarazada a los 38, he tenido a Micaela a los 39, y ya según todo lo que sabemos, desde los 35 en adelante, para nosotras las mujeres existe un riesgo”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR