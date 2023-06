Aldo Miyashiro se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido captado en aparente estado de ebriedad en la última edición de su programa “La Banda del Chino”. Sin embargo, el conductor explicó que todo se habría dado porque “tomó un quemador de grasa” que no debió mezclar con la más mínima cantidad de alcohol.

“Hubo una reunión por el día del padre y terminé tomando un par de cervezas en una bodega. Yo ya había decidido no tomar en toda la noche, pero al final me convencieron (...) En ese camino de bajar de peso, uno a veces uno escucha un consejo por ahí y me inyecté unos quemadores para remover la grasa dura y eso no se puede mezclar con alcohol, y algo pasó...” , comentó frente a las cámaras de América TV.

En ese sentido, el programa “ Amor y Fuego” no dudó en comunicarse con doctores especialistas en el tema, quienes desmintieron la versión dada por el ‘Chino’ Miyashiro.

“A mi lo del quemador me suena a palabrería, a floro. Y lo que más me incomoda es que normalicemos una conducta que no debería ser vista y menos en una figura pública. El quemador que se haya puesto no interactúa con el alcohol”, comentó el médico Roberto Vargas.

Frente a ello, el reportero del espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre no dudó en ir en busca del presentador para consultarle sobre dicho escándalo. No obstante, no esperó recibir toda la furia del aún esposo de Érika Villalobos.

“Yo ya te he dado mi versión, si tú no me quieres creer, es tu tema. Fue lo necesario (lo que tomó) para que no pase absolutamente nada, ¿quieres que te muestre las cosas o qué?”, señaló Aldo bastante molesto.

