Si hay una persona que conoce los secretos de la farándula es Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, el polémico presentador de televisión fue el invitado de “Hablemos de Belleza” y le contó de todo a Deisy Córdova. Como por ejemplo que su amiga y compañera de chamba Karla Tarazona llevó la procesión por dentro cuando se separó de Rafael Fernández, el Huevero. Por más que ella salía fuerte en pantalla, por dentro estaba destrozada.

“Karla estaba enamorada y he visto como ha Karla después de la separación le costaba ir al canal y hacer el programa”, comentó en un inicio Kurt Villavicencio para el programa de Deisy Córdova.

‘Metiche’ confiesa que cuando conoció a Raúl Fernández le pareció un excelente partido para su amiga, pues lo consideró un hombre maduro y sincero. “Cuando conocí a su esposo, dije que bueno Karla, con un hombre sincero, centrado, ya un padre de familia, lo único que yo decía porque muestra tanto, que el helicóptero, el caserón, a mi lo que más miedo me daba es que la puedan secuestrar”, explicó.

Sin embargo, el conductor de espectáculos señaló durante un momento él sospechó que el único interés del ‘Huevero’ era promocionarse. “A mí me parece que él le jugó una mala jugada a Karla, en un momento pensé que lo que él quería era promocionarse y luego cuando se sintió apabullado por todo, mejor acá terminó la relación”, agregó para “Hablemos de Belleza”.

‘Metiche’ trabajó junto Laura Bozzo y Magaly Medina

Pero Metiche antes de ponerse el sombrero y los lentes, antes de conducir un programa, trabajó como todo comunicador detrás de cámaras, es uno de los pocos que ha podido trabajar junto a dos divas de la Chollywood, Laura Bozzo y Magaly Medina.

“Fue duro, fuerte, porque Laura tiene un temperamento muy complicado, si el rating está bien, está todo bien, pero si el rating está bajando, ahí la cosa se pone complicada. Con Laura trabaje tres años y medio y con Magaly ocho años. Con Magaly me llevaba mejor, porque es una mujer muy obsesiva con su trabajo, aprendes mucho de ella, pero Laura era muy grosera, te trataba mal y me chocaba”, recordó el conductor de ‘Préndete’

‘Metiche’ revela que seguridad de Josimar lo agredió

Es un personaje querido y odiado, en esta entrevista conversó largo y tendido sobre Christian Domínguez, pero ahora los líos legales que tiene con el cumbiambero, le prohíbe hablar sobre él o pronunciar su nombre en público. Pero no es el único con quien ha tenido problemas, según Kurt, el salsero Josimar mandó a su seguridad a callarlo, pero cuando necesita de la prensa, le pasa franela.

“La seguridad de Josimar, cuando ella estaba haciendo mi trabajo de reportero en el programa Válgame, fui a un evento donde estaba Josimar, hicieron un cerco para que no se acerque la prensa y yo lanzaba mis preguntas al aire y vino la seguridad de Josimar que me cogió de tal forma los brazos, que me dejo rojo dos días. A el le incomoda las preguntas, le revienta las preguntas, pero cuando necesita de la prensa y la televisión por sus musicales o para promocionar un evento, ahí si buscan a la prensa y le pasan la franela”, sentenció Kurt Villavicencio en ‘Hablemos de Belleza’.

