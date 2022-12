Fuertes declaraciones. Michelle Alexander sorprendió a propios y extraños al referirse a Anthony Aranda como refuerzo de Melissa Paredes en la gran final de “El Gran Show”. Y es que la productora no pudo aparentar y se mostró un tanto incómoda con la presencia del bailarín.

En ese sentido, la jurado del reality de baile que conduce Gisela Valcárcel, señaló que tuvo sentimientos encontrados al ver la interpretación de la actriz en la pista de baile.

“Cada baile lo veo con la cabeza y con el corazón. Hoy he sentido mucho calor en la cabeza y escalofríos en el cuerpo, soy totalmente sincera. Igual no quiero dejar pasar lo mucho que me alegra Melissa, cómo has ido creciendo en la pista profesionalmente en la danza”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la productora resaltó el crecimiento de Melissa Paredes tras haber solucionado sus problemas personales, los cuales se dieron a raíz de su ampay con Anthony Aranda hace un año atrás.

“Te has dado una oportunidad tú misma y de eso se trata la vida, de reconocer errores y decir quiero esto, quiero llegar a ese lugar. De corazón espero que tu carrera siga creciendo”, finalizó.

