Milena Zárate no se calló nada y arremetió contra Jossmery Toledo, quien se encuentra en el ojo público tras el ampay con Paolo Hurtado, futbolista casado y con tres hijos. Y es que la colombiana tildó de “conchuda y que no tiene sangre en la cara” por haber destruido un matrimonio.

“Hasta dónde puede llegar una mujer sin tener el menor escrúpulo, ni valor, ni amor propio. Habiendo tantos hombres separados, solteros y solos, cómo pudo ser tan sinvergüenza y no tener sangre en la cara”, comenzó diciendo.

“ Me da indignación una persona así, porque no se imagina el dolor que causa. Es una descarada, me provoca agarrarla de los pelos porque no sabe el sufrimiento que está causando y lo que costará superarlo, pero confío en la ley del boomerang y en el karma. El dolor que causa hoy, lo va a pagar muy caro ”, agregó la extranjera.

Por otra parte, Milena también se refirió a Rosa Fuentes, esposa del ‘Caballito’ Hurtado, a quien entiende perfectamente cómo debe estar emocionalmente, pues ella vivió una situación similar con Edwin Sierra y su hermana Greyssi Ortega.

“Él (Hurtado) es la persona que debió tener fidelidad y respeto a su familia, pero en algún momento se dará cuenta de lo que perdió (...) Puedo sentir el dolor de ella porque sé lo que es pasar por eso (infidelidad). La decepción, dolor y sentirse traicionada es horrible, pero tiene que ser fuerte porque sus hijos la necesitan bien”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR