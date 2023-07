La modelo Milett Figueroa y el chef Giacomo Bocchio han dado que hablar en los últimas semanas por los supuestos ‘coqueteos’ que existía entre ellos durante la primera temporada de ‘El gran chef famosos’. Sin embargo, la modelo ha decidido dejar en claro cual es su relación con el jurado del programa culinario de Latina TV.

Fue a través de La República que la joven, de 31 años de edad, ha aclarado el vínculo que la une al juez Bocchio, quien está comprometido con Brenda Dávila Díaz.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre Giacomo Bocchio?

“Siempre romantizan a las parejitas en los reality. Pero no, hay un gran respeto por Giacomo. Es un gran profesional al igual que yo. Todos en el grupo de El Gran Chef Famosos hemos congeniado muy bien, nos llevamos bien. Hay mucho respeto entre todos. Lo que ven es lo que hay” , declaró durante el avant premiere de ‘Soltera Codiciada 2′.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio sobre Milett Figueroa?

El juez de ‘El gran chef famosos’ reveló que tiene novia desde hace varios años, a quien respeta y quiere mucho.

“Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, dijo a Infobae.

