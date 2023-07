Alejandra Baigorria, de 35 años de edad, ha estado envuelta en una tremenda polémica con su madre Verónica Alcalá, quien le reclamó públicamente por no apoyar a su hermana menor. La famosa ‘gringa de Gamarra’ habló con ‘Amor y Fuego’ y explicó lo sucedido con su progenitora.

“Su primer campeonato de salto y ganó. Lamentablemente ni Alejandra Baigorria ni Sergio Baigorria Alcalá nunca llegaron, nunca lo he dicho pero sí su hermana los espero, y como siempre, jamás llegarán para ella, lástima” , escribió la madre de Alejandra en sus redes. Sin embargo, tan solo un tiempo después decidió cambiar su versión y eliminó todos los reclamos.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre reclamos de su madre?

La empresaria dejo en claro que siempre ha apoyado a su familia y aseguró que todo se trato de un tema de ‘celos’ de su madre, pues sus padres están separados.

“A veces hay celos de papás, me vio con mi papá el Día del Padre y así siempre son ellos. Con mis tiempos siempre trato de distribuirme, siempre doy todo por mi familia, trabajo duro por ellos. Todo bien, todo perfecto, solo son celos de mi mamá. Como son separados, tengo hermanos por los dos lados, es complicado” , comentó Alejandra Baigorria.

“Me tengo que partir, pero lo que sí no se puede negar es que yo me parto el lomo por mi familia siempre. Me tengo que partir por los dos lados, pero lo hago mediante mis posibilidades y mis tiempos. A veces las mamitas y los papitos no lo comprenden y se ponen celosos, pero es parte de y los entiendo” , añadió.