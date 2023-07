Verónica Alcalá le mandó un fuerte misil a su propia hija, Alejandra Baigorria , mediante su cuenta de Instagram. El último domingo la recordada ‘Chica de impacto’ compartió con su menor hija Valentina, quien estuvo en una competencia de equitación. Sin embargo, la ‘rubia de Gamarra’ nunca llegó, provocando la furia de su progenitora.

“Su primer campeonato de salto y ganó. Lamentablemente ni Alejandra Baigorria ni Sergio Baigorria Alcalá nunca llegaron, nunca lo he dicho pero sí su hermana los espero, y como siempre, jamás llegarán para ella, lástima ”, escribió Verónica Alcalá en redes.

Sin embargo, se arrepintió y a los pocos minutos editó el texto del post. Los usuarios notaron esto y la destruyeron: “Esos arrebatos es de personas con 0.5 de inteligencia emocional”; “las llamadas de atención siempre es en privado”; “los problemas de casa se arreglan en casa”; “Puede que la señora Verónica escribió eso de molesta, cada familia tiene su propio problema”; “qué afán del tuyo de protagonismo. Deja a tu hija volar y zafarse de ti”.

¿Qué respondió Alejandra Baigorria?

El programa ‘Amor y Fuego’ buscó las declaraciones de Alejandra Baigorria tras la llamada de atención de su madre Verónica Alcalá. Para la empresaria, se trataría únicamente de un tema de celos por parte de su mamá.

“A veces hay celos de papás, porque me vio con mi papá el Día del Padre. Así son ellos, con mis tiempos trato de distribuirme siempre por mi familia, trabajo duro por ellos. Son celos de mi mamá y de mi papá. Siempre que estoy con uno el otro se pica porque son separados y como tengo hermanos por los dos lados es complicado, me tengo que partir (...) Me tengo que repartir por los dos lados, lo hago mediante mis posibilidades y mis tiempos, a veces los padres son celosos” , comentó.

