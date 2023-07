¿Se le cumplió? Alejandra Baigorria en más de una ocasión ha revelados sus deseos de casarse tener hijos y formar una familia. En ese sentido, en los últimos días se han hecho más fuerte rumores embarazo de un posible embarazo de la rubia junto a su actual novio Said Palao por lo que la chica reality no tuvo otra opción que pronunciarse respecto al tema.

Las declaraciones de Alejandra Baigorria fueron difundidas por el programa ‘Más Espectáculos’, el pasado lunes 03 de julio. La ex pareja de Mario Hart se vio obligada de romper su silencio para aclarar todo lo relacionado respecto a los rumores de embarazo. ¿Qué dijo?

¿Alejandra Baigorria y Said Palao tendrán su primer bebé?

La chica reality realizó una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, y fue inevitable de los fanáticos de la rubia le preguntaran si estaba embaraza de Said Palao por lo que decidió pronunciarse para acabar con la especulación

Con un rotundo. “ ¡NO! ” respondió Alejandra Baigorria en las historias de su cuenta de Instagram para todos sus seguidores. De esta manera la rubia espera acabar con los rumores de un supuesto embarazo. Sin embargo, no todo terminó ahí.

Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de ‘Más Espectáculos’ y se sinceró sobre el tema. Al parecer la también empresaria indicó que si bien actualmente no está embarazada de Said Palao, no es algo que descarte e incluso confesó que tiene hasta presión de parte de su familia.

“ Nos han dicho ‘Ya para cuando, quiero el Saidcito’, todos los hermanos, ya, pero si sale Chucky, nadie lo va a querer cuidar ”, reveló la ‘Rubia de Gamarra’.





