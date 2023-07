¿Ya lo superó? Ale Venturo y Rodrigo Cuba han estado en boca de todos desde hace semanas por los insólitos cambios en su relación, su abrupta ruptura, alianzas inesperadas de la rubia, indirectas románticas en redes sociales y hasta una salida juntos. Sin embargo, en medio de todos esto los rumores de reconciliación la empresaria habría lanzado una nueva indirecta al futbolista. ¿Qué dijo?

Aunque en algunas oportunidades la dueña de ‘La Nevera Fit’ ha evitado declarar y esclarecer cuál es su relación actual con el padre de su segunda hija, esta vez Ale Venturo habría enviado una poderosa indirecta contra el futbolista.

¿Ale Venturo ‘chotea’ a Rodrigo Cuba con nueva indirecta?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ale Venturo compartió un poderoso mensaje que estaría dirigido a Rodrigo Cuba, y en el que dejaría en claro que ella valora más las acciones que las palabras. “ You are what you show me. See, I hear what you say but i believe what you do ”, se escucha en el video publicado en las historias de Instagram de la rubia. Si bien el mensaje está en inglés, aquí te mostramos cuál es la traducción.

“ Eres lo que me muestras. Verás, yo escucho lo que me dices pero creo en los que haces ” es la traducción del mensaje. ¿Será una manera de decirle a Rodrigo Cuba que no cree en sus explicaciones? Cómo se recuerda, el ‘Gato’ Cuba fue ampayado con la modelo Gianella Razuri en una discoteca de Barranco tras poco días de haber anunciado su separación con la también empresaria.

