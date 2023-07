Melissa Paredes al parecer estaría buscando dejar todo la polémica detrás y ahora se centra en sacar adelante su emprendimiento junto a su prometido Anthony Aranda. Sin embargo, en medio de esta nueva etapa, la modelo reveló que se sometió a un nuevo procedimiento estético. ¿Qué se hizo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Paredes contó a todos sus seguidores el por qué está un poco desaparecida en redes sociales y no se ha mostrado en las clases de su nueva academia de baile.

¿Qué cirugía estética se realizó Melissa Paredes?

Melissa Paredes anunció emocionada que hace casi una semana se sometió a un nuevo ‘retoquito’. Aunque la ex modelo no ha confesado a que tipo de procedimiento estético se sometió ni en que parte de su cuerpo se lo hizo, sus declaraciones han dado algunas pistas porque señala que utiliza una faja por recomendación medica.

En ese sentido, se puede sospechar que la ex esposa del ‘Gato’ Cuba se hizo algún procedimiento abdominal, pues según indicó la faja le ayuda a su recuperación.

“ ¿Cómo están? Yo ando un poco bastante desaparecida porque ando como ustedes comprenderán full con el negocio (…) subiendo muy pocas historias porque ando full, pero les quiero contar que hace una semana me he operado y por eso no puedo tomar las clases de nombre “UMove Dance Studio”, me muero tomar algunas clases de salsa, bachata o k-pop ”, comento Melissa Paredes visiblemente emocionada.

