Giacomo Bocchio, jurado del programa “El Gran Chef Famosos”, se pronunció sobre los rumores de un supuesto romance con la modelo Milett Figueroa. Es que, en redes sociales, los seguidores del programa han especulado que el chef y la bella actriz tienen más que una bonita amistad.

Ante los rumores, el juez del programa de cocina aclaró cuál es el vínculo que tiene con la participante y reveló que tiene novia desde hace varios años, a quien respeta y quiere mucho.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio sobre su relación con Milett Figueroa?

“Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, sostuvo el reconocido chef.

En diálogo con Infobae, Bocchio dejo en claro que la única relación que tiene con Milett Figueroa es de compañeros de trabajo. “Me llevo muy bien con Milett, es una chica A1 que ha ido creciendo a lo largo del programa. Realmente no la conocía (en persona), pero sí sabía quién era porque es una figura pública muy reconocida que tiene miles de seguidores en redes sociales, inclusive yo no la seguía en Instagram” , dijo.

“La celebro, la respeto y hasta la admiro por como ha ido creciendo a lo largo del programa. Más que una buena amistad, no hay, eso es todo” , agregó.

Vale indicar que algunos concursantes del reality como Nico Ponce, Korina Rivadeneira y Patricio Suárez Vértiz han realizado comentarios sobre el ‘favoritismo’ de Milett por parte del chef Bocchio.