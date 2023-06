¿Qué quiso decir? El programa “El Gran Chef Famosos” se ha ganado la aceptación del público y también ha generado bastante polémica en el medio. Y es que ahora, el cantante Patricio Suárez Vértiz, quien ahora que se encuentra en la semifinal de la competencia, se mostró en desacuerdo porque considera que “existen ciertas preferencias” hacia algunos participantes.

En ese sentido, se especula que el jurado y chef del programa de Latina TV, Giacomo Bocchio, tendría cierta “afinidad” con la concursante Milett Figueroa, motivo por el que los demás competidores se sienten en desventaja.

En la última emisión del programa, los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelly y Javier Masías probaron el platillo que preparó el cantante peruano, pero no tuvieron muy buenos comentarios al respecto.

Tras ello, el hermano de Pedro Suárez Vértiz no dudó en mostrar su incomodidad y terminó por revelar la cercanía entre el chef Giacomo y la modelo. “Mi plato está rico, lo que pasa es que el juez Giacomo no me mira a mí, como mira a otras concursantes. Ups...” , dijo detrás de cámaras.

Al respecto, los cibernautas no hicieron esperar sus reacciones e incrementaron los rumores de un trato especial de parte del cocinero Giacomo Bocchio con ‘Milechi’. “Qué fuerte lo que dijo Patricio”, “A Patricio solo le faltaba decir el nombre”, fueron algunos de los comentarios.

