Durante la segunda edición de “El gran chef: Famosos” se vivieron algunos tensos momentos, pues los expertos culinarios dejaron todo tipo de comentarios al ver cómo los personajes de la farándula se desenvolvían en la cocina, siendo Milett Figueroa una de las más criticadas.

Y es que la modelo estuvo como invitada especial y trató de demostrar una faceta suya totalmente desconocida, para conquistar con su sacón a los especialistas; sin embargo, el resultado no fue completamente de su agrado.

Todo inicio cuando Milett tuvo que realizar un platillo marino junto a sus contrincantes: Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Natalia Málaga, Miguel Guevara y Nico Ponce.

“Este trabajo tienes que hacerlo tú, el comensal no debería de abrir los choros”, comenzó diciendo uno de los jueces mientras se encontraba probando la preparación de Milett Figueroa. De pronto, los gestos en su rostro denotaron que no le gustó para nada lo que estaba comiendo. “No, disculpen, esto no está para la cámara. Tiene arena, está chicloso, esto es asqueroso, perdón”.

Milett Figueroa se molesta con chef por cuestionar su sazón

Frente a las críticas, Milett Figueroa discrepó con las palabras y gestos vertidos por el especialista, pues consideró que se esforzó al máximo. “No, no, no, discrepo porque no está así. No está así. La verdad que no entiendo por qué la reacción a mi plato, si estaba bien rico y estaba bien, o sea, tenía buena pinta y me encantó”, expresó la modelo.

TE PUEDE INTERESAR