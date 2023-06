El programa “Amor y Fuego” emitió en exclusiva un informe con las fuertes declaraciones de Ale Venturo, donde sin saber que está siendo grabada, confiesa detalles desconocidos de lo que fue su relación con Rodrigo Cuba.

Y es que la joven empresaria se mostró bastante decepcionada de la actitud que habría tenido el futbolista con ella, pues uno de los motivos que derrumbó su relación fue la desconfianza. “Yo estuve en el peor momento de su vida y aún así mira lo que hizo”, expresó.

“ Él (Rodrigo Cuba) fue desleal y obviamente después de una ruptura, de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada, es difícil que las cosas sean igual” , agregó de manera tajante.

Asimismo, la mejor amiga de Natalie Vértiz fue consultada por la reportera del espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, sobre si llegó a confirmar que el pelotero le fue infiel en más de una ocasión, luego de ver el ampay donde aparece ‘perreando’ con otra jovencita, mientras ella se encontraba embarazada.

“Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad. Yo me he quedado así... No sé (si le fue infiel) él dice que a él le escribían chicas ” , expresó.

Ale Venturo confiesa por qué no terminó antes con ‘Gato’ Cuba

Todo se dio durante la última edición de “Amor y Fuego”, donde la joven empresaria, Ale Venturo, terminó por confesar que el futbolista del Sport Boys le advirtió lo que pasaría si es que ella terminaba su romance.

“Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía: ‘¿tú qué crees? Yo tengo tenencia compartida con Mía (su hija con Melissa Paredes) ¿Y no me la van a dar con la bebé? Me advertía como para que yo tenga cierto temor, creo”, comenzó diciendo.

