¡TODA UNA GUERRERA! Natalia Salas protagonizó un tierno momento junto a su madre, Janeth Rosas durante el especial del Día de la Madre del programa ‘Mande Quien Mande’. La actriz recordó su lucha contra el cáncer de mama y como su mamá estuvo con ella durante todo el proceso.

La actriz peruana, Natalia Salas, terminó sus quimioterapias hace algunas semanas y desde entonces se ha mostrado feliz y optimista desde estar a pocos pasos de vencer definitivamente el cáncer de mama. La artista se mostró contenta de su progresó y de estar presente y lista para celebrar otro Día de la Madre con su progenitora y su menor hijo.

Natalia Salas revela que su madre fue su apoyo

La recordada ‘Andrea’ de la serie ‘Al Fono Hay Sitio’ reveló cómo se enteró que tenía cáncer de mama y el apoyo que su mamá le dio en todo momento. “Estuvo conmigo en todo el proceso de la búsqueda de saber qué es lo que tenía en la mama.”, contó para ‘Mande quien Mande’.

Por su parte, la madre de la famosa actriz, Janet Rosas se confesó con el programa y contó cómo se sintió por su hija tras ser diagnosticada con tan terrible enfermedad. “ No te voy a negar que tenía mucho miedo. Cuando ella me enseñó las imágenes que le habían tomado, que ya había pasado por un control y que le habían dicho que no se preocupara, no me quedé convencida ”, explicó en un inicio .

“Ahí la llevé para una segunda opinión para que le saquen todos los exámenes y lo que yo quería era que le den una biopsia porque ahí te dan un nombre y apellido de lo que tienes.”, agregó la señora Janeth.

Ante la revelación, Natalia Salas no pudo contener las lágrimas y abrazó a su madre entre lágrimas por todo el apoyo que le dio.

Natalia Salas se emociona por palabras de su madre tras vencer el cáncer: "La admiro mucho y estoy muy orgullosa"





