¡Eternamente agradecida! La recordada ex vedette Mónica Cabrejos estuvo algunos años en la comedia y trabajo con Jorge Benavides en un programa cómico en Latina Televisión hace casi 30 años. La también escritora se animó a comentar sobre la polémica que vive ‘JB en ATV’ tras los constantes ataques de la actriz Dayanita, por lo que decidió contar cómo fue trabajar con ‘JB’.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Cabrejos hizo un “story time” en el que recordó su paso por la comedia al lado de Jorge Benavides. Mónica Cabrejos confesó que fue una de las mejores experiencias de su vida y develó que está “eternamente agradecida” por la gran oportunidad que le dio ‘JB’.

¿Qué dijo Mónica Cabrejos sobre trabajar con Jorge Benavides?

Mónica Cabrejos reveló que trabajo con ‘JB’ durante tres años consecutivos, la primera vez, además, su experiencia en su programa marcó su vida, pues el comediante les da la oportunidad de brillar a todos los miembros de su elenco.

Además cuenta que Jorge Benavides la dejó volver al show cuando ella abandonó el programa por irse a trabajar a “Risas y Salsas” en un canal de la competencia. Sin embargo, Mónica confiesa que ella regresó soberbia. “Dicho y hecho, regresé pero regresé super botada”.





Mónica Cabrejos aconseja de Dayanita

La ex vedette considera que todos los personajes que han trabajado con Jorge Benavides son una familia, y que ella aún los considera de esa forma. “ Todos en el elenco somo una familia a pesar de que hacer años que no trabajo ahí (...) cuando yo voy al programa me siento un familia, los que hemos trabajado ahí seguimos siendo parte de esa familia ”, indicó contenta.

Mónica Cabrejos aconseja a Dayanita que sepa escuchar a las personas que quieren lo mejor para ella. “Fácil es llegar, lo difícil es mantenerse (...) solo deseo que escuche a las personas que la aconsejan para bien. Todos nos equivocamos, todos nos desubicamos pero es importante ser agradecidos ”, sentenció la popular artista.





TE PUEDE INTERESAR