¡FUERA DE LUGAR! Un incomodo momento se vivió en el set de América Hoy durante su programa especial por el Día de Madre porque el popular Edson Dávila, mejor conocido como “Giselo” lanzó una impertinente broma contra la conductora del show, Janet Barboza, quien no dudo en “parcharlo” EN VIVO.

‘América Hoy’ presentó un programa especial por el Día de la Madre en el que homenajeó a sus mamás conductoras, Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes recibieron saludos por parte de sus hijas en emotivos videos dedicados por su día especial. Sin embargo, Edson Dávila no tuvo mejor idea que hacer una broma sobre el regalo que le dará a la “rulitos” e indicó que le obsequiará un arreglo fúnebre.

¿Qué le regalará Edson Dávila a Janet Barboza por el Día de la Madre?

‘América Hoy’ presentó una nota en el mercado de flores se mostraron algunos arreglos florales como opciones de obsequio para las madres en su día. La conductora Janet Barboza consultó por algunas arreglos pero fue interrumpida por Edson Dávila quien dijo que le regalaría una “lágrima floral” a la ‘rulitos’. Cabe mencionar que dicho arreglo florar se usa en los funerales.

“ Quiero regalarle algo a la señora (Janet Barboza) este domingo, pregunta por favor cuánto esta la lágrima ”, preguntó burlonamente Edson Dávila. Sin embargo, la broma no fue bien recibida por sus compañeros, quienes le reclamaron el chiste fuera de lugar.

Janet Barboza no dejó pasar la insinuación y le contestó seriamente. “ Me va a disculpar el productor, pero esto no lo podemos pasar por alto, estamos celebrando algo tan especial como el Día de Mamá ”, expresó en un inicio la ‘rulitos’. Luego , la conductora cuestionó a su compañero por nunca hacer regalado nada por su día en todo el tiempo que trabajan juntos. “Lo mínimo que hubiera querido es un detalle ‘Cacatúa”, en estos tres años no has regalado ni una flor y una lágrima”, agregó Barboza.

La conductora indicó que ‘Giselo’ arruinó el emotivo momento que tenían. “ En un momento tan bonito sales a malograr el momento ”, sentenció Edson Dávila.

